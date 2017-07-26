Интернет-пользователям предлагают оценить идеи по оформлению набережной Сыктывкара

26 июля 2017 года, 15:35 | Сыктывкар

Мэрия Сыктывкара предлагает всем желающим принять участие в онлайн-опросе и выбрать лучшие работы, поступившие на творческий конкурс идей обустройства набережной в Кировском парке.

Напомним, накануне завершился первый этап соответствующего конкурса. На суд жюри поступило 50 идей от участников в возрасте от 5 до 77 лет.

В настоящий момент жюри подводит итоги и выбирает лучшие работы в каждой номинации, которые будут основой для реализации второго этапа конкурса, целью которого станет разработка архитектурной концепции набережной в Кировском парке профессиональным сообществом.

Результаты онлайн-опроса будет приняты во внимание при подведении заключительных итогов отбора, отметили в мэрии Сыктывкара.

Комиинформ
  Ключевые слова: набережная
  Рубрика: Общество
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