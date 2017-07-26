В Ижме восстановят храм

В Год добрых дел для всего православного общества Ижмы пришла благая весть: церковь Преображения Господня в селе Ижма будет возрождена, сообщает Миннац Коми.

Уже проанализированы планы поэтапного производства в 2017-2021 годах реставрационных работ и их предварительная стоимость, осуществляется сбор средств от благотворителей.

Эти и другие вопросы, связанные с восстановлением церкви Преображения Господня в селе Ижма, были рассмотрены по поручению главы региона Сергея Гапликова во время рабочей встречи руководителя администрации главы Республики Коми Михаила Порядина с представителями Попечительского совета по восстановлению церкви, Благотворительного фонда по возрождению культурно-исторического наследия Республики Коми "Преемственность", ООО "Лузалес", общественного движения "Изьватас", администрации Ижемского района и Министерства национальной политики Республики Коми.

Напомним, 1 июля 2017 года Сергей Гапликов в ходе рабочей поездки в Ижемский район осмотрел церковь Преображения Господня и поддержал планы по восстановлению данного культурно-исторического объекта.

На встрече было отмечено, что восстановительные работы необходимо начать как можно раньше. По словам председателя Попечительского совета Храма Преображения Господня Ивана Артеева, следующие смены сезонов здание может не выдержать. Таков был ответ специалистов, проводивших геологические изыскания и работы по обследованию храма.

"Нужны срочные укрепительные работы фундамента, замена купола, светового барабана, подкупольной части и кровли. Любая сумма будет бесценным вкладом в благое дело. Ведь только общими усилиями, в меру своих возможностей, мы можем сделать так, чтобы церковь жила как можно дольше, оберегая наши окрестности от всех невзгод", - высказал чаяния прихожан И. Артеев.

Он сообщил, что Попечительским советом ведется работа по сбору средств на восстановление храма. Ижемцы и выходцы села, давно живущие за пределами республики, но навещающие свою малую родину, охотно вносят свой посильный вклад, опуская средства в специальные ящики.

Андрей Пийр, председатель Правления Благотворительного фонда "Преемственность", созданного по инициативе Сергея Гапликова, отметил, что в сборе средств на восстановление Ижемской церкви может принять любой желающий: фондом осуществляется сбор средств на восстановление данного культурно-исторического объекта. А. Пийр напомнил, что в апреле этого года памятник архитектуры первой трети XIX века "Церковь Преображения Господня в селе Ижма" был включен в Благотворительную программу как храм, нуждающийся в скорейшем восстановлении.

Банковские реквизиты Фонда:

Наименование банка Северо-Западный филиал ПАО РОСБАНК

Расчетный счет 40703810094510002035

Корреспондентский счет 30101810100000000778

БИК 044030778

В графе "Наименование платежа" платежного документа (форма № ПД-4) после слов "Благотворительное пожертвование" необходимо поставить порядковый номер объекта - № 2.

Подробнее с условиями перечислений средств можно ознакомиться на сайте фонда: http://blagfondrk.ru/?id=750.

Добровольное пожертвование может носить как общий характер (на реализацию Благотворительной программы Фонда или на уставную деятельность Фонда), так и иметь целевую направленность (на восстановление одного или нескольких из вышеуказанных объектов культурного наследия).

*** Первое упоминание о деревянной церкви во имя Преображения Господня в Ижме относится к 1728 году. Отстроенное в 1828 году в камне, эта церковь по праву может считаться жемчужиной Русского Севера.