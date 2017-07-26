60-летний житель Усть-Кулома пойдет под суд за избиение полицейского

Следственным отделом по Усть-Куломскому району СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ).

По данным следствия, вечером 13 июля 2017 года сотрудники ОГИБДД ОМВД по Усть-Куломскому району на участке автодороги д.Климовск – п.Зимстан заметили автомобиль ВАЗ- 21099, который двигался с нарушениями правил дорожного движения.

На требования сотрудников полиции водитель движение не прекратил, в связи с чем было осуществлено его преследование. После остановки автомашины водитель скрылся с места происшествия, а 60-летний пассажир с целью воспрепятствования правомерным действиям сотрудника полиции, который пытался задержать правонарушителя, схватил его за шею и нанес несколько ударов по лицу.

Подозреваемый частично признал свою вину, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.