28 июля в Сыктывкаре пройдет патриотичный автопробег

26 июля 2017 года, 14:30 | Сыктывкар

28 июля в Сыктывкаре пройдет автопробег патриотической направленности, сообщает администрация Сыктывкара.

Организатором мероприятия на территории республики является Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми. Акция пройдет в рамках международного автопробега "С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее".

Сбор участников пробега состоится возле мемориального комплекса "Вечная слава". Начало мероприятия в 10.00.

В рамках митинга планируется выступление представителей органов власти, военного комиссариата региона, ветерана Великой Отечественной войны, а также торжественное награждение медалью "90 лет ДОСААФ России".

Также во время мероприятия пройдет передача символа автопробега – капсулы с землей от Республики Коми.

После торжественной части автомобильная колонна проследует по маршруту ул. Коммунистическая – ул. Морозова – ул. Сысольское шоссе и продолжит движение в сторону с. Выльгорт. После чего капсула отправится дальше в путь по маршруту следования пробега.

*** Комплексный комбинированный международный пробег, посвященный 90-летию служения Отечества ДОСААФ России "С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее" проводится Центральным Советом ДОСААФ России в период с 5 июля по 24 августа. Одним из символов Пробега считается передача земли от каждого субъекта РФ по маршруту "Владивосток -Севастополь".

Комиинформ
  Ключевые слова: автопробег
  Рубрика: Общество
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