Автоинспекторы Сыктывкара массово проверят водителей

27 июля 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
фото из архива ИА "Комиинформ"

В пятницу, 28 июля, в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" на территории Сыктывкара пройдут массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов дорожно-патрульной службы.

Рейдовые мероприятия проводятся для пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других характерных признаков, водители незамедлительно продолжат движение.

Госавтоинспекция Сыктывкара обращает внимание всех водителей на необходимость обязательного соблюдения требований Правил дорожного движения и недопущение управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Жителям столицы необходимо проявлять активную гражданскую позицию. Если гражданин стал свидетелем того, что нетрезвый водитель управляет транспортным средством, надо сразу сообщить информацию в дежурную часть полиции по телефону 02 либо по телефону дежурной части ОГИБДД по г.Сыктывкару: (8212) 28-18-00.

Комиинформ
  Ключевые слова: ГИБДД
  Рубрика: Общество
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