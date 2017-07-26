К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели

26 июля 2017 года, 13:30 | Ухта
Фото: vk.com

К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключилось ухтинское бизнес-сообщество.

Они помогли безвозмездно разместить на центральных улицах города пиллерсы, рассказывающие о девочке. Об этом "Комиинформу" сообщила мама Киры - Елена Наумова.

Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики.

По свежим данным, в помощь Кире удалось собрать 1 398 184,53 рубля.

Семью поддерживают информационно. Кроме пиллерсев, бизнесмены установили бесплатно рекламный щит с информацией о девочке. Сбор продолжается.

Как помочь Кире Наумовой:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151

Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк

БИК Банка: 048702640

Корр.счет: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:

SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).

PayPal r9xah@yandex.ru

Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Группа помощи Кире Наумовой.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:04 26.07.2017
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе
10:48 26.07.2017
В Усинске решили проблему выделения земельных участков многодетным семьям
09:47 25.07.2017
Жительница Коми, испугавшись ареста, погасила 140-тысячный долг по алиментам


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

12:46
К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели
12:40
Убийцы трех вахтовиков из Нарьян-Мара приговорены к длительному сроку лишения свободы
12:13
Что говорят сыктывкарцы о ремонте в их дворах
12:09
Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник
12:04
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus