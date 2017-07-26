К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели
К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключилось ухтинское бизнес-сообщество.
Они помогли безвозмездно разместить на центральных улицах города пиллерсы, рассказывающие о девочке. Об этом "Комиинформу" сообщила мама Киры - Елена Наумова.
Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.
Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики.
По свежим данным, в помощь Кире удалось собрать 1 398 184,53 рубля.
Семью поддерживают информационно. Кроме пиллерсев, бизнесмены установили бесплатно рекламный щит с информацией о девочке. Сбор продолжается.
Как помочь Кире Наумовой:
Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.
Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654
Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0