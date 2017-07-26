Адвокаты осуждённых в Коми "лесников": "У подзащитных не было прямого умысла причинять ущерб лесфонду и экологии"

После объявленного перерыва в Верховном суде Коми продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Сыктывкарского горсуда по "делу лесников", передает корреспондент "Комиинформа".

После перерыва в суде рассмотрели постановление об отводе адвоката Жилина, который защищает А.Куратова и Р.Ульянова. Гособвинитель, напомним, ходатайствовал о том, чтобы освободить его от защиты одного из осуждённых во избежание противоречий. Р.Ульянов выступил против смены адвоката.

Коллегия судей апелляционной инстанции оставила ходатайство гособвинителя без удовлетворения.

До обеда в процессе в качестве потерпевшего присутствовал первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин. Рассмотрение жалобы после перерыва продолжилось без его участия.

Далее зачитывались материалы дела.

Приговор "лесникам" написан на 450-ти страницах, прозвучало сегодня в ходе заседания. В деле - 174 тома.

Адвокаты осуждённых считают приговор необоснованным и просят их подзащитных оправдать.

Как прозвучало в жалобе стороны защиты, приговор осуждённым - слишком суров, вынесен без учёта их личностных характеристик.

По поводу удовлетворённого гражданского иска прокурора о возмещении беспрецедентного для Коми ущерба в 4,1 миллиарда рублей, защитники также выражают в жалобе единогласное несогласие с такой мерой наказания.

Кроме того, адвокаты ставят под сомнение показания некоторых свидетелей по делу, данные в процессе в Сыктывкарском горсуде.

По мнению адвоката осужденного Слюсаря, госконтрактов купли-продажи лесных насаждений он не заключал, указаний никому не давал, незаконных рубок не совершал, ни в какую ОПГ не входил. Прямого умысла на незаконную рубку в личных корыстных целях у него не было.

Защитник Дробахина в жалобе утверждает, что его подзащитный ни в каких ОПГ не состоял, а в самом приговоре усматривает нарушение международного права, а также принципа состязательности сторон, указывая на то, что суд первой инстанции принял позицию обвинения.

Адвокат Жилин в интересах Куратова также находит вынесенный ранее приговор несправедливым и подлежащим отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства.

В период инкриминируемых преступлений, по мнению адвоката, действия его подзащитного по заготовке древесины не были запрещены. "Вменяемая осуждённым их преступная деятельность была их должностной обязанностью на госслужбе", - прозвучало в жалобе.

Адвокат Осипова опровергает выводы суда о том, что Коми лесопожарный центр был организован его подзащитным с целью развития деятельности ОПГ на территории региона. Кроме того, просит признать недопустимыми доказательствами ряд экспертиз, проведённых в рамках прошлого процесса.

Четырехмиллиардный размер ущерба - несопоставим с объёмами лесозаготовок, фигурирующими в деле, считает адвокат.

Адвокат Жилин в защиту Ульянова также просил приговор его подзащитному отменить как незаконный и необоснованный, вынесенный с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Защитник Навалихина находит приговор подлежащим отмене в связи с существенным нарушением и неправильным применением уголовно-процессуального законодательства. В Комитете лесов республики он выполнял свои должностные обязанности и никоим образом не осознавал, что мог являться участником какой-либо ОПГ, считает адвокат. У Навалихина не было умысла причинить лесному фонду и экологии Коми какой-либо ущерб.

Под занавес заседания все осуждённые, выступая с репликами, вновь попросили изменить им меру пресечения на домашний арест.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу "лесников" предлагалось продолжить в сентябре в связи с отпуском одного из адвокатов в августе и нецелесообразности привлечения в процесс нового защитника, поскольку он не успеет изучить весомый объём материалов дела.

В итоге суд решил, что рассмотрение жалобы продолжится 8 августа с участием всех прежних защитников. Даты следующих заседаний назначат тогда же.

Вопрос о мере пресечения также рассмотрят 8 августа.

В марте 2017 года суд первой инстанции отправил в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей руководителю регионального Комитета лесов Василию Осипову, его заместителю Александру Куратову и Руслану Ульянову, заведующему сектором государственных заказов Комитета Анатолию Слюсарю, начальнику отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрею Навалихину и директору госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимиру Дробахину.

Все они осуждены по статье "незаконная рубка". Осипов дополнительно признан виновным в получении взятки.

Сегодня все осужденные присутствовали в Верхсуде региона лично.