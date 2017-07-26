Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник

26 июля 2017 года, 13:15 | Сыктывкар

Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник.

В Год добрых дел они организовали для них посещение Свято-Казанского храма.

"Наши подопечные по состоянию здоровья не имеют возможности самостоятельно выходить за пределы своих квартир, и поэтому не могут посещать церкви нашего города. Благодаря волонтерам, соцработникам отделения социального обслуживания на дому Людмиле Никитиной, Ольге Гечке и Римме Ахмедовой желание наших подопечных посетить церковную службу в православный праздник удалось воплотить в жизнь", - рассказала заведующая отделением Надежда Разыграева.

Работники Центра заехали домой за каждым участником мероприятия, помогли им спуститься к транспорту и расположиться в нем. Одна из сотрудниц, Римма Ахмедова, ради этого доброго дела вышла из отпуска, чтобы помочь людям преклонного возраста и поддержать их в поездке.

"Пожилые смогли наравне с другими верующими полноценно поучаствовать в празднике. Мы помогли им поприсутствовать на службе, приложиться к иконам и мощам святых, поставить свечи за своих близких. Несмотря на все трудности, они смогли самостоятельно все это сделать, это было для них очень важно", - сообщили сотрудники соцзащиты.

ZSZN.jpg

В конце службы подопечные Центра получили благословение архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, а в завершение своего путешествия в сопровождении социальных работников спустились к источнику, который бьет неподалеку от Свято-Казанского собора, и попили из него воды. Тем, кто не смог спуститься к роднику, соцработники принесли ключевую воду наверх.

Как отметили организаторы мероприятия, поездка в храм помогла пожилым поверить в свои силы, дала надежду на лучшее. Все они возвращались в хорошем настроении.

ZSZN_Syktyvkar.jpg

Одна из участниц поездки, Альбина Васильевна Бибяева, вернувшись из храма, сразу позвонила сотрудникам соцзащиты и поблагодарила: "Я после этой поездки парю, как на крыльях. Во всём теле и в душе такая лёгкость".

"Для нас эти слова – лучшая награда. Все трудности организации подобных мероприятий уходят на задний план, когда видишь счастливые глаза наших подопечных.
В наших силах сделать так, чтобы люди, которые требуют особого внимания, не чувствовали себя одинокими", - прокомментировали отзыв организаторы мероприятия.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:32 25.07.2017
Воспитанникам социально-реабилитационного центра Сосногорска подарили радость
15:01 24.07.2017
В Год добрых дел в Прилузье собирают вещи для нуждающихся
16:32 21.07.2017
Сотрудники соцзащиты Койгородского района поддержали Год добрых дел через федеральное телевидение


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

12:46
К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели
12:40
Убийцы трех вахтовиков из Нарьян-Мара приговорены к длительному сроку лишения свободы
12:13
Что говорят сыктывкарцы о ремонте в их дворах
12:09
Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник
12:04
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus