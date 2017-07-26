Сотрудники центра соцобслуживания Сыктывкара помогли пожилым подопечным отметить православный праздник.

В Год добрых дел они организовали для них посещение Свято-Казанского храма.

"Наши подопечные по состоянию здоровья не имеют возможности самостоятельно выходить за пределы своих квартир, и поэтому не могут посещать церкви нашего города. Благодаря волонтерам, соцработникам отделения социального обслуживания на дому Людмиле Никитиной, Ольге Гечке и Римме Ахмедовой желание наших подопечных посетить церковную службу в православный праздник удалось воплотить в жизнь", - рассказала заведующая отделением Надежда Разыграева.

Работники Центра заехали домой за каждым участником мероприятия, помогли им спуститься к транспорту и расположиться в нем. Одна из сотрудниц, Римма Ахмедова, ради этого доброго дела вышла из отпуска, чтобы помочь людям преклонного возраста и поддержать их в поездке.

"Пожилые смогли наравне с другими верующими полноценно поучаствовать в празднике. Мы помогли им поприсутствовать на службе, приложиться к иконам и мощам святых, поставить свечи за своих близких. Несмотря на все трудности, они смогли самостоятельно все это сделать, это было для них очень важно", - сообщили сотрудники соцзащиты.

В конце службы подопечные Центра получили благословение архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, а в завершение своего путешествия в сопровождении социальных работников спустились к источнику, который бьет неподалеку от Свято-Казанского собора, и попили из него воды. Тем, кто не смог спуститься к роднику, соцработники принесли ключевую воду наверх.

Как отметили организаторы мероприятия, поездка в храм помогла пожилым поверить в свои силы, дала надежду на лучшее. Все они возвращались в хорошем настроении.

Одна из участниц поездки, Альбина Васильевна Бибяева, вернувшись из храма, сразу позвонила сотрудникам соцзащиты и поблагодарила: "Я после этой поездки парю, как на крыльях. Во всём теле и в душе такая лёгкость".

"Для нас эти слова – лучшая награда. Все трудности организации подобных мероприятий уходят на задний план, когда видишь счастливые глаза наших подопечных.

В наших силах сделать так, чтобы люди, которые требуют особого внимания, не чувствовали себя одинокими", - прокомментировали отзыв организаторы мероприятия.