В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе

26 июля 2017 года, 12:45 |
Фото Антона Пархачёва

В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе.

На эти цели в законодательстве региона предусмотрены материальная помощь малоимущим на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также возможность расходовать на подготовку к школе выплату за счет регионального семейного капитала (РСК).

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, размер государственной социальной помощи малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, составляет 4731 рубль.

"Это абсолютно адресный вид государственной социальной поддержки, который предоставляется на конкретные нужды именно тем гражданам, которые не могут справиться со своими проблемами без помощи государства. В преддверии нового учебного года пособие на приобретение одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, у семей особенно востребовано", - сказали в Минтруде РК.

Как пояснили в министерстве, материальная помощь на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, назначается и выплачивается единовременно один раз в два календарных года, и при повторном обращении она может быть предоставлена по истечении двух лет со дня последней выплаты матпомощи.

В ведомстве также напомнили, что многодетные родители-обладатели сертификата на РСК могут направить на подготовку детей к школе денежную выплату за счет средств регионального капитала. Такая возможность у них появилась с 1 июля текущего года. При этом, согласно закону Республики Коми, этот вид поддержки, в отличие от пособия на покупку одежды и обуви детям, которые учатся в школах или ходят детсады, предоставляется ежегодно, независимо от материального положения семьи.

На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи могут использовать из регионального капитала 5 тысяч рублей на каждого ребенка, но не более установленного размера ежегодно выплаты за счет средств РСК, то есть 25 тысяч рублей на семью. Предоставлять документы, подтверждающие трату средств выплаты за счет РСК на эти цели, не требуется. Достаточно представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

За получением материальной помощи на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также выплаты на подготовку детей к школе за счет регионального семейного капитала нужно обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

Комиинформ
  Ключевые слова: школы, дети
  Рубрика: Общество
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