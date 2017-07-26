Сергей Гапликов: "Нам удалось перевести ситуацию в энергетическом комплексе Воркуты из критической в штатную"

Нам удалось перевести ситуацию в энергетическом комплексе Воркуты из критической в штатную. Об этом заявил uлава Республики Коми по итогам совещания по вопросам ЖКХ, прошедшего в Москве под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Козака.

"Вмешательство президента страны в ситуацию, которая ещё год назад была критической, позволило спасти Воркуту, не дать заморозить людей и избежать коммунальной катастрофы. Сейчас ситуация стабилизировалась, Воркута достойно выдержала прошлый отопительный сезон. И это первый положительный результат работы, которую ведёт сегодня собственник "Воркутинских ТЭЦ", компания ПАО "Т Плюс", по обеспечению устойчивого тепло- и энергоснабжения заполярного города. Но работа продолжается, и мы держим её на особом контроле", - подчеркнул Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Напомним, в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина компания ПАО "Т Плюс" разработала и реализует план мероприятий по модернизации оборудования Воркутинской ТЭЦ. Предпринятые в 2016 году меры позволили существенно снизить аварийность на объектах жизнеобеспечения Воркуты и пройти период зимних максимумов отопительного сезона 2016-2017 годов без серьёзных инцидентов.

Поэтапное устранение недостатков и обеспечение нормативного технического состояния основного и вспомогательного оборудования ООО "Воркутинские ТЭЦ" планируется выполнить до 2019 года. Кроме того, ПАО "Т Плюс" приступило к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения. Выполнение программы позволит к следующему отопительному сезону перевести Воркутинскую центральную водогрейную котельную с мазута на газ. Объём инвестиций в 2017 году составит около 250 миллионов рублей.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО "Т Плюс" разработаны и утверждены "дорожные карты" подготовки к заключению концессионных соглашений по объектам водоснабжения и водоотведения города Воркуты, а также объектам теплоснабжения на территории посёлков Елецкий, Заполярный, Сивомаскинский и микрорайона Советский.

В ходе недавней рабочей поездки в Воркуту заместитель министра энергетики России Андрей Черезов отметил результативность предпринятых мер по приведению оборудования станций к рабочему техническому состоянию и обеспечению безопасности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов.

Работа по техническому перевооружению энергообъектов Воркуты находится на особом контроле Главы Республики Коми Сергея Гапликова, полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова и Минэнерго России.