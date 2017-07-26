Центр соцзащиты Койгородского района помогает подготовить детей к школе

В Год добрых дел, объявленном главой Коми Сергеем Гапликовым, сотрудники Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения проводят акцию "Соберем школьные принадлежности".

В Центре собирают канцелярские товары и школьные принадлежности, портфели для учеников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказала "Комиинформу" психолог ЦСЗН Койгородка Алевтина Лодыгина, на их просьбу помочь детям откликаются в основном местные предприниматели. Обычно приносят письменные принадлежности, тетради. Как-то местная предпринимательница принесла школьную форму для девочек. Активное участие в акции принимают Монди СЛПК и районная ячейка партии "Единая Россия".

Акция проводится не первый год. Обычно оказывается помощь 12-15 школьникам. В этом году список нуждающихся еще составляется. Но в Центре соцзащиты уже готовы принимать вещи. Подробности акции можно узнать по телефону 8(82132)9-16-83 у Светланы Борисовны Гыдей.