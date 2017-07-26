Автомобилисты Коми могут присоединиться к участию во "Всемирном дне без автомобиля".

Ежегодно 22 сентября в рамках проведения Европейской недели мобильности и "Всемирного дня без автомобиля" автомобилистам предлагается на один день отказаться от использования личных транспортных средств в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.

Организатором Европейской недели мобильности выступает Ассоциация "Тhe Еurореаn Mobility Week Campaign", в состав которой входят представители власти и бизнеса более чем из 40 стран мира и 2 000 городов. Каждый год эта кампания посвящается различным темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах. Проведение подобных информационно-просветительских кампаний для населения помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан переходить с личного автомобильного транспорта на общественный, развивать вело-и пешеходное движение как средство улучшения экологии города, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций, общественных объединений и широкой общественности к проблемам сохранения экологии города и здоровья.

Более подробно узнать об условиях участия в Европейской неделе мобильности и зарегистрироваться в режиме онлайн самостоятельно можно на сайте http://www.mobilityweek.eu/ В качестве официального национального координатора Европейской недели мобильности от Российской Федерации выступает проект Программы развития ООН / Глобального экологического фонда и Минтранса России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России".