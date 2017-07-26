Усинские спортсмены с особенностями здоровья готовятся к международным соревнованиям

26 июля 2017 года, 10:53 | Усинск
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

В Усинском обществе инвалидов при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" полным ходом идет подготовка к поездке в Сочи, где совсем скоро пройдет Международный фестиваль культуры и спорта, участие в котором примут усинцы.

Друзья и знакомые называют Марину Шарапову "наша чемпионка". Чистая правда: ей нет равных в настольной игре новус, или морском бильярде. При этом мастерство свое она доказала на международном уровне, не раз становилась призером соревнований по настольным спортивным играм. А вот для Тамары Суворовой коронный вид – кульбутто. Она мастерски умеет отправить шайбу через все игровое поле так, чтоб она угодила в сектор с самым высоким баллом.

Новус и кульбутто – не единственные настольные игры с диковинными названиями. Есть еще тэйбл эластик, джакколо, шаффлборд, нок-хоккей, "матрешки", а также всем известные нарды, шашки и шахматы. На средства гранта, полученного по итогам Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" в 2014 году, Усинское общества инвалидов приобрело 12 спортивных снарядов, преимущественно адаптивные настольные игры. Едва заняв места в помещении организации, они сразу завоевали популярность у спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Инструктор по спорту Галина Котова провела мастер-классы для руководителей первичных организаций общества инвалидов, и теперь Анна Поливьянова, Тамара Суворова, Миндигуль Кияметдинова и Любовь Лопатина обучают играм новичков.

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Отточенное на тренировках мастерство позволило усинцам участвовать в соревнованиях по адаптивным видам спорта не только регионального, но и всероссийского и международного уровней. И вполне успешно: с каждого из таких состязаний эти сильные духом спортсмены обязательно привозят кубки и медали.

В 2016 году Усинское общество инвалидов вновь стало одним из победителей Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ". На средства, выделенные в рамках гранта, как раз и запланирована поездка в Сочи. Кроме того, в планах – участие на Международном турнире по армрестлингу, бодибилдингу, гиревому спорту и дартсу "Золотой заяц", который проводится в Москве.

Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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