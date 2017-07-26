В рассмотрении "дела лесников" объявлен перерыв.

Напомним, сегодня, в Верховный суд Коми рассматривается апелляционная жалоба по "делу лесников".

Как передаёт корреспондент "Комиинформа", в начале заседания осуждённый Руслан Ульянов просил перевести его на домашний арест, однако ходатайство рассмотрено не было, поскольку этот вопрос уже был разрешён в суде первой инстанции.

Адвокат Михаил Жилин защищает Куратова и Ульянова. Гособвинитель ходатайствовал о том, чтобы освободить его от защиты одного из осуждённых во избежание противоречий.

Сам Ульянов выступил против этого ходатайства и за то, чтобы адвокат остался прежним.

Вопрос о защите двоих осуждённых адвокатом Жилиным разрешат после обеда.

***В марте 2017 года Сыктывкарский городской суд отправил в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей руководителю регионального Комитета лесов Василию Осипову, его заместителю Александру Куратову и Руслану Ульянову, заведующему сектором государственных заказов Комитета Анатолию Слюсарю, начальнику отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрею Навалихину и директору госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимиру Дробахину.

Все они осуждены по статье "незаконная рубка". Осипов дополнительно признан виновным в получении взятки.

На последнем заседании осужденные, кроме В.Осипова и В.Дробахина, просили изменить им меру пресечения с ареста на домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил.