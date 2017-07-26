В Сыктывкаре состоится Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам

29 июля в Сыктывкаре на базе ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" пройдет Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам "Весенний Кубок грэпплеров 2017", сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

В церемонии открытия турнира примет участие министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, за медали в турнире поборются спортсмены из Сыктывкара, Кирова, Великого Устюга и Котласа от семи лет и старше.

Участники сразятся в двух дисциплинах: любительский ММА и профессиональный ММА

"Ключевым станет поединок сыктывкарца Виктора Косолапова и Алексея Балыбердина из Кирова. Кировчанин сделал вызов клубу ММА "Север", заявив, что победит любого из наших спортсменов. У него будет возможность подтвердить свои слова на деле, - сказал Петр Суворов. - Соревнования планировались еще в апреле, но по техническим причинам мероприятие пришлось перенести".

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 июля. Взвешивание состоится 28 и 29 июля в ММА "Север".

Победители получат право участвовать в VIII Международном турнире по смешанным единоборствам Parma Fights этой осенью в Сыктывкаре.