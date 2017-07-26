В Сыктывкаре состоится Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам

26 июля 2017 года, 10:25 |
Фото Минспорта РК

29 июля в Сыктывкаре на базе ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" пройдет Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам "Весенний Кубок грэпплеров 2017", сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

В церемонии открытия турнира примет участие министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, за медали в турнире поборются спортсмены из Сыктывкара, Кирова, Великого Устюга и Котласа от семи лет и старше.

Участники сразятся в двух дисциплинах: любительский ММА и профессиональный ММА

"Ключевым станет поединок сыктывкарца Виктора Косолапова и Алексея Балыбердина из Кирова. Кировчанин сделал вызов клубу ММА "Север", заявив, что победит любого из наших спортсменов. У него будет возможность подтвердить свои слова на деле, - сказал Петр Суворов. - Соревнования планировались еще в апреле, но по техническим причинам мероприятие пришлось перенести".

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 июля. Взвешивание состоится 28 и 29 июля в ММА "Север".

Победители получат право участвовать в VIII Международном турнире по смешанным единоборствам Parma Fights этой осенью в Сыктывкаре.

Комиинформ
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:22 24.07.2017
Болельщики сыктывкарского "Строителя" подарили команде новый талисман
16:40 24.07.2017
Хоккеист Евгений Леухин: "Наша задача на сезон – сражаться за Республику Коми"
15:37 24.07.2017
Сыктывкарский "Строитель" представил болельщикам новых игроков


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus