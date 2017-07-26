Опрос: граждане РФ оценивают работу ЖКХ на 5 из 10

Граждане России в среднем по стране оценивают качество услуг ЖКХ на 5 баллов из 10, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди жителей ста крупнейших городов РФ порталом Domofond.ru.

Больше всего довольны коммунальными службами в России жители Нижневартовска — они оценили их работу в 6,8 балла. В тройку лидеров также вошли службы ЖКХ в Сургуте и Набережных Челнах. При этом Москва находится на 7-м месте, а Санкт-Петербург — на 11-м.

Сыктывкарцы поставили коммунальщикам 5,2 балла.

Самую низкую оценку получили работники сферы ЖКХ в Махачкале — жители города оценили их услуги в 4,1 балла. Отмечается, что разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла, пишут "Известия".

Профессор РАНХиГС, член попечительского совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Евгений Богомольный полагает, что мнение жителей российских городов, поставивших невысокую оценку коммунальным службам, небезосновательно. Он считает, что восприятие гражданами работы системы ЖКХ часто связано с несбывшимися ожиданиями.

"Людям кажется, что если они заплатили деньги, то они должны получить все услуги в течение пяти минут, — сказал специалист "Известиям". — Но жилищно-коммунальное хозяйство — это очень большая сфера. Ее оборот — более 4,5 трлн рублей, там работают более миллиона человек. И много лет этой сферой не занимались".

Эксперт добавил, что за последние десятилетия появились сотни новых законов, постановлений, приказов, разобраться в которых обычному потребителю не под силу. И всё это нервирует людей. Жильцам кажется, что коммунальные службы только берут с них большие деньги и при этом не выполняют свои обязанности как положено.