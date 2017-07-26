В Усть-Вымском районе автомобиль "водителя-рецидивиста" опрокинулся на крышу

26 июля 2017 года, 10:00 | Усть-Вымский
Фото ГИБДД

В Усть-Вымском районе автомобиль "водителя-рецидивиста" опрокинулся на крышу. ДТП произошло вчера в 19:05, сообщили "Комиинформу" в ГИБДД республики.

Водитель 1987-го года рождения, управляя автомобилем "Хендай Элантра", двигался по автодороге Айкино - Кослан со стороны Кослана в направлении Айкино.

На 1 км автодороги он не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадал пассажир"Хендай Элантра" - мужчина 1992-го года рождения. Он получил раны предплечья, раны уха и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, находился на переднем сиденье.

За рулем водитель с 2017-го года, в течение года к административной ответственности за различные нарушения ПДД привлекался 17 раз, подчеркнули в госавтоинспекции.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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