В Усть-Вымском районе автомобиль "водителя-рецидивиста" опрокинулся на крышу. ДТП произошло вчера в 19:05, сообщили "Комиинформу" в ГИБДД республики.

Водитель 1987-го года рождения, управляя автомобилем "Хендай Элантра", двигался по автодороге Айкино - Кослан со стороны Кослана в направлении Айкино.

На 1 км автодороги он не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадал пассажир"Хендай Элантра" - мужчина 1992-го года рождения. Он получил раны предплечья, раны уха и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, находился на переднем сиденье.

За рулем водитель с 2017-го года, в течение года к административной ответственности за различные нарушения ПДД привлекался 17 раз, подчеркнули в госавтоинспекции.