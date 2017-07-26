В Инте продолжается большое и маленькое благоустройство.

Самый масштабный проект – благоустройство дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Более 12 миллионов рублей на эти работы Инта, как моногород, получила из федерального и регионального бюджетов. Почти столько же добавил муниципалитет. Это позволит уложить плитами шести дворовых территорий, предложенных интинцами, выбранных и утвержденных общественной комиссией.

"Работы по благоустройству дворовых территорий мы держим на постоянном контроле, отметила мэр Инты Лариса Титовец. - По результатам конкурса у нас новый иногородний подрядчик. И хотя мы с ним заранее оговорили все требования и по срокам, и по качеству, и по гарантийным обязательствам, но все равно специалисты администрации ежедневно выезжают на объект и контролируют ход работ. Сегодня мы не вполне довольны их темпами".

В настоящее время на первом объекте - это два двора соседних домов по улице Горького 13 и 15 – уже закончились подготовительные работы. Сегодня здесь приступили к укладке плит.

Завершить работы подрядчик обещает в течение недели.

Еще один проект по благоустройству Инты – ремонт тротуара вдоль дома 23 на улице Дзержинского реализуется в рамках регионального проекта "Народный бюджет". При общей стоимости работ около 840 тысяч рублей, 300 тысяч будут выделены из бюджета республики. Сегодня подрядная компания готовит участок под укладку асфальта: после демонтажа старых бордюрных камней, здесь будут установлены и забетонированы новые, старое асфальтное покрытие срежут фрезой, выкорчуют пни и старые корни, выполнят подсыпку песком и гравием.

Уложить новое асфальтное покрытие планируется до конца июля. Кстати, сразу после этого объекта подрядчик возьмётся за участок тротуара вдоль дома 17 по улице Мира. Ремонт этого объекта тоже получит финансовую поддержку в рамках регионального проекта "Народный бюджет".

Многие предприятия и учреждения города благоустройство своих территорий проводят своими силами.

В их числе Станция юных натуралистов, которая не только украшает своей цветочной рассадой весь город, но и свою территорию старается сделать удобной для посетителей.

Не секрет, что интинцы, особенно самые маленькие в сопровождении мам и пап, любят навещать питомцев станции юннатов. Обустройство удобной дорожки для своих посетителей сотрудники станции сделают своими силами. И это только один из многочисленных элементов благоустройства, которые будут выполнены на станции юных натуралистов в этом сезоне.