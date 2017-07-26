Жители Коми смогут сэкономить на авиаперелетах, если отправятся в путь налегке

В завершение Весенней сессии Совет Федерации принял поправки в Воздушный кодекс. Они позволят исключать норму бесплатного провоза багажа из тарифа невозвратных авиабилетов. Об этом пишет "Российская газета". Вопрос стал одним из самых дискуссионных, особенно по части акта о содержании и весе ручной клади, сообщает издание.

Так, проект документа предлагал снизить вес ручной клади до пяти килограмм и обязать пассажиров взвешивать все вещи, предназначенные для перевозки в салоне. При этом из перечня предметов, которые разрешено брать с собой на борт помимо ручной клади, исчезли папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, печатные издания, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее в пояснении к документу Минтранс России заявил, что "пассажиру, купившему билет по невозвратному тарифу, не будут запрещать брать на борт перечисленные предметы, так как они по сути всегда находятся в ручной клади. Просто эти вещи нужно также будет предъявить для взвешивания всей ручной клади, то есть спрятать тот же телефон в сумку. Взять на борт разрешат до пяти килограммов вещей, но перевозчик может поднять планку. Опустить ее нельзя".

Столь жесткие рамки озадачили сенаторов и вызвали ряд критических замечаний, они высказали опасение, что в отсутствие правил перевозки вещей в салоне авиакомпании могут "устанавливать нормы ручной клади, стремящиеся к нулю". Комитеты по экономической политике и по конституционному законодательству и вовсе предложили отклонить поправки, однако закон все же был принят. Большинством голосов (110 - за, 18 - против, 24 - воздержались) закон о возможности исключать норму бесплатного багажа при невозвратных билетах был одобрен в Совфеде. К содержанию самого закона замечаний не возникло, дополнительные нормативные акты, в том числе касающийся ручной клади отправятся на доработку с учетом предложений экспертов и общественности. Отчет в верхней палате парламента представят 27 сентября.

Закон, по замыслу авторов, призван помочь развитию низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров), а также снизить расходы пассажиров, путешествующих налегке. Остальным придется либо доплатить за багаж, либо приобрести более дорогой, возвратный билет, в тариф которого будет включено не менее десяти килограммов бесплатного багажа. Авиакомпании также могут устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади таким образом, чтобы габариты позволяли разместить ее в салоне самолета.

Первые безбагажные тарифы появились в России зимой 2015 года. Тогда средний чек снизился на 20 процентов, так как пассажиры смогли выбирать, сколько будет стоить их перелет. Например, одна из региональных компаний регулирует перевозку багажа пассажирами как и указано в поправках. Пассажирам с невозвратными билетами не предлагаются места в багажном отделени, однако для них, как и для все остальных, предусмотрена ручная кладь весом до 10 килограмм. Другой авиаперевозчик в Коми летает по "старой" схеме - норму в 23 килограмма сдать в багаж может любой пассажир в эконом-классе, при этом размер ручной клади не фиксируется.