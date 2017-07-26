В сыктывкарских магазинах "Йошкар-Олинского мясокомбината" выявлены нарушения ветеринарного законодательства

26 июля 2017 года, 8:00 | Сыктывкар, Ухта
фото из архива ИА "Комиинформ"

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Коми во время плановой выездной проверки магазинов, принадлежащих ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В одном из магазинов Сыктывкара в витрине-холодильнике на хранении и реализации на момент проверки находился товар – ветчина "К чаю" – без этикетки с информацией о дате выработке, что не позволило идентифицировать продукцию.

В другом магазине города в ларе-холодильнике находилась колбаса вареная "Здоровье" с истекшим сроком годности.

По данным фактам выданы предписания об устранении нарушений. Продукция уничтожена путем сжигания. На юридическое лицо и продавцов составлены административные протоколы.

В магазинах, расположенных в Ухте, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Хранение продукции животного происхождения осуществляется в холодильных ларях и холодильных витринах с соблюдением температурного режима. Маркировка соответствует ветеринарным сопроводительным документам. Сроки годности пищевой продукции соблюдены.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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