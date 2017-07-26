В Сыктывкаре предлагают пешеходные и автобусные экскурсии по городу

26 июля 2017 года, 7:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Как гость столицы Коми может познакомиться с достопримечательностями города, узнать его историю? Такой вопрос прозвучал на прямой лини в Республиканской общественной приёмной главы Коми "Туризм в Коми: от Сыктывкара до Арктики".

Начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов ответил, что в городе организуются и пешие, и автобусные экскурсии. Главным образом этим занимается Национальный музей Республики Коми.

В арсенале музея есть несколько пешеходных экскурсий по историческим улицам Сыктывкара и памятным местам. Например, на мемориал "Вечная Слава". Автобусные маршруты займут около полутора часов. О.Елфимов особенно советовал совершить путешествие по храмам города.

Гость столицы Коми может и самостоятельно прогуляться по городу, при этом получив о нем достаточно информации. К его услугам размещенные в центральной части Сыктывкара информационные стенды, на которых есть изображения, как эти места выглядели раньше, сведения о достопримечательностях и предложенный маршрут прогулки.

Илья Баканов
  Ключевые слова: туризм, история, город
  Рубрика: Общество
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