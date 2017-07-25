Строительство домов в Жешарте по программе переселения граждан из аварийного жилья ведется без нарушений

25 июля 2017 года, 19:00 | Усть-Вымский

Строительство домов в Жешарте по программе переселения граждан из аварийного жилья ведётся без нарушений.

Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев по итогам рабочей поездки в Усть-Вымский район.

Роман Шашев проверил ход строительства двух многоквартирных домов в посёлках Жешарт и Студенец, которое ведется в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

"Дома были спроектированы после 2016 года и подпадают под контроль надзорного органа. На текущий момент нарушений при строительстве не наблюдается. Работы ведутся согласно проекту", - сообщил руководитель ведомства.

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Кроме того, Роман Шашев проверил результаты работ по устранению нарушений, обнаруженных ранее в новостройках по улице Мира в посёлке Жешарт. В домах № 14 и № 16, введённых в эксплуатацию в декабре 2015 года, были затоплены подвалы и разрушены отмостки. Объекты были включены в реестр Фонда содействия реформированию ЖКХ как дома, имеющие недоделки. Для их устранения администрацией района был найден подрядчик. На сегодня выявленные недочёты устранены.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил руководителю Службы Коми стройжилтехнадзора продолжать контрольные мероприятия и докладывать об их результатах: "На ваше ведомство возложены важные и принципиальные задачи, чтобы ещё на этапе строительства максимально решить все возможные проблемные вопросы".

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Комиинформ
  Ключевые слова: переселение, жилье
  Рубрика: Экономика
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