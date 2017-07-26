Народный проект в Вуктыле обеспечит временное трудоустройство жителей с.Усть-Соплеск

26 июля 2017 года, 8:45 | Вуктыл
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Новая трудовая неделя в селе Усть-Соплеск началась с организации и проведения специалистами Центр занятости населения города Вуктыла мини-ярмарки вакансий – "Реализация народного проекта в сфере занятости населения".

Народный проект "Устройство водоразборной колонки в центре поселка" будет реализован на территории села до начала октября 2017 года.

Задачей проекта является привлечение жителей села и безработных граждан (в рамках временных работ) к участию в решении проблемы установки водоразборной колонки. Реализация проекта в значительной мере повысит уровень комфортности, поможет облегчить коммунальный быт сельчан, улучшит санитарное состояние села.

К совместному участию в решении проблем по благоустройству и улучшению бытовых потребностей сельчан с желанием подключились все жители Усть-Соплеска, безработные граждане и подрядная организация.

Все приглашенные для участия в мини-ярмарке граждане получили исчерпывающую информацию о проекте, о сроках его реализации, об ожидаемых результатах. На выполнение данного проекта выделены субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета городского округа "Вуктыл". Данные средства планируются к расходованию на заработную плату, техническое дополнительное обеспечение проекта.

Результатом проведения мини-ярмарки вакансий стало определение кандидатур для временного трудоустройства из числа безработных граждан, жителей села Усть-Соплеск в количестве 3 человек.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:48 25.07.2017
16 автомобилей эвакуированы в Воркуте в рамках проекта "Стоп-хлам"
10:50 25.07.2017
Представители Коми поддержали инициативу привлечения общественности к реализации проектов благоустройства городской среды
15:19 24.07.2017
Жителей Коми приглашают принять участие в разработке Стратегии-2035


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus