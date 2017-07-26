Народный проект в Вуктыле обеспечит временное трудоустройство жителей с.Усть-Соплеск

Новая трудовая неделя в селе Усть-Соплеск началась с организации и проведения специалистами Центр занятости населения города Вуктыла мини-ярмарки вакансий – "Реализация народного проекта в сфере занятости населения".

Народный проект "Устройство водоразборной колонки в центре поселка" будет реализован на территории села до начала октября 2017 года.

Задачей проекта является привлечение жителей села и безработных граждан (в рамках временных работ) к участию в решении проблемы установки водоразборной колонки. Реализация проекта в значительной мере повысит уровень комфортности, поможет облегчить коммунальный быт сельчан, улучшит санитарное состояние села.

К совместному участию в решении проблем по благоустройству и улучшению бытовых потребностей сельчан с желанием подключились все жители Усть-Соплеска, безработные граждане и подрядная организация.

Все приглашенные для участия в мини-ярмарке граждане получили исчерпывающую информацию о проекте, о сроках его реализации, об ожидаемых результатах. На выполнение данного проекта выделены субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета городского округа "Вуктыл". Данные средства планируются к расходованию на заработную плату, техническое дополнительное обеспечение проекта.

Результатом проведения мини-ярмарки вакансий стало определение кандидатур для временного трудоустройства из числа безработных граждан, жителей села Усть-Соплеск в количестве 3 человек.