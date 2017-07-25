Воспитанникам социально-реабилитационного центра Сосногорска подарили радость

С 10 по 24 июля специалисты организационно-консультативного отделения Центра соцзащиты Сосногорска провели благотворительную акцию "Подари ребенку радость", собрав подарки для детей, находящихся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Как сообщила Юлия Гузан, специалист по социальной работе отделения, на эту добрую инициативу откликнулись как сотрудники Центра, так и жители Сосногорска.

Воспитанники социально-реабилитационного центра получили в подарок альбомы для рисования, краски, цветную бумагу, пластилин и другие канцелярские принадлежности, которые обязательно пригодятся детям для творчества и обучения. "А еще у ребят появилась целая коллекция дисков с мультфильмами, из которой можно создать настоящую видеотеку", - подвели итоги акции в Центре соцзащиты Сосногорска.

В учреждении рассказали, что сотрудники с энтузиазмом включились в Год добрых дел. Ранее они проводили благотворительную акцию "Собери игрушки детям", которые также были переданы воспитанникам социально-реабилитационного центра. Помимо этого, сотрудники соцзащиты оказывали помощь людям с инвалидностью и ветеранам в уборке квартир, домов и приусадебных участков, принимали участие в субботниках и благоустройстве родного города. Дополнительно для пожилых горожан и людей с инвалидностью, в рамках Года добрых дел, было проведено 5 занятий по компьютерной грамотности "Компьютер – мой помощник и друг".

Важными направлениями в своей работе сотрудники Центра отметили взаимодействие с волонтерскими организациями, в том числе и с волонтерами "серебряного возраста", которые принимают активное участие в реализации кампании "Добродетель – путь к возрождению".