При реализации проекта по развитию санитарной авиации в Коми будет внедрен опыт передовых регионов

25 июля 2017 года, 18:25 |
Фото Минздрава Коми

При реализации регионального проекта по развитию санитарной авиации в Коми будет внедрен опыт передовых регионов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Коми, на минувшей неделе в подмосковном Жуковском прошел один их крупнейших в мире авиафорумов – Международный авиационно-космический салон МАКС. На площадке авиасалона была организована конференция "Развитие санитарной авиации в России", в которой приняли участие в том числе руководители учреждений здравоохранения, занимающиеся организацией медицинской эвакуации. От Республики Коми в конференции участвовал главный врач территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин.

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Он рассказал, что на мероприятии был поднят ряд важных вопросов по развитию санитарной авиации. Своим опытом делились регионы, в которых проект успешно реализуется, такие как Татарстан, Калининградская область, Москва. Их представители рассказали о своих решениях по снижению финансовой нагрузки при покупке и эксплуатации воздушных судов, о лизинговых программах по приобретению отечественных вертолетов, о практике применения специальной авиатехники с медицинских модулями. В рамках мероприятия подвели первые итоги и перспективы реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающих в труднодоступных регионах Российской Федерации".

"На конференции мы получили ответы на многие вопросы о практике применения вертолетов санитарной авиации с медицинскими модулями, смогли на месте ознакомиться с передовой авиатехникой. Нам были представлены отечественные вертолеты АНСАТ, Ми-8АМТ и К-26, была возможность близко оценить медицинское оборудование, которым они оснащены, - сообщил Михаил Сурин. - Многие регионы обозначают развитие санитарной авиации, как одну из важнейших целей отрасли здравоохранения. Особенно это касается регионов с низкой плотностью населения, в которых есть труднодоступные населенные пункты. Мы обязательно внедрим этот опыт при реализации нашего регионального проекта".

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Напомним, Республика Коми в числе 34 регионов России работает в рамках федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", разработан соответствующий региональный проект.

Цель проекта – сохранение жизни и здоровья пациентов с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, беременных женщин и детей. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток к 2019 году должна составить 90 %.

По условиям проекта к концу 2017-началу 2018 года планируется приобретение для республики вертолета на нужды санитарной авиации, оснащенного современным медицинским модулем. Базироваться воздушное судно будет в Ухте.

Комиинформ
  Ключевые слова: авиация
  Рубрика: Общество
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