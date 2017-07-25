Воркутинские ТЭЦ к "экватору" летней ремонтной кампании нарастили максимальные объемы и темпы работ

С окончания осенне-зимнего периода 2016/2017 гг в Воркуте прошел месяц, и примерно столько же остается до возобновления подачи тепловой энергии потребителям. К летнему "экватору" все объекты ООО "Воркутинские ТЭЦ" подошли с максимальными объемами проводимых ремонтов основного и вспомогательного оборудования.

24 июля на ТЭЦ-2 после среднего ремонта начался первый пробный пуск самой крупной станционной турбины № 6 мощностью 60 МВт. Работы на ней шли свыше 3 месяцев, за это время были заменены 2 бандажных кольца ротора турбогенератора, соединительной муфты, лопатки на двух ступенях, произведён контроль металла ротора и цилиндра турбины. Запасные части для турбины изготавливались в Луганске и Санкт-Петербурге, заготовки для бандажных колец - в Германии. Ремонт проводят специалисты по ремонту турбинного оборудования из Чебоксарского филиала АО "Энергоремонт Плюс".

Параллельно на ТЭЦ-2 продолжается капитальный ремонт связного трёх-обмоточного трансформатора № 2 мощностью 40,5МВА и средние ремонты котлоагрегатов №№ 3 и 5. С начала июля идут строительные работы по замене газохода 2 очереди к дымовой трубе №1, в планах - полная замена кирпичной кладки и перекрытий.

На ЦВК 24 июля завершился текущий ремонт 2-го котла и тут же был выведен в средний ремонт котел № 5.

На ТЭЦ-1 с 17 июля по 21 августа идет капитальное обновление котла № 7. На нем будет проведена замена водяного экономайзера и большой объем работ по контролю качества металлических поверхностей нагрева.

Магистральные тепловые сети от теплоисточника ТЭЦ-2 готовятся к гидравлическим испытаниям после завершения ремонта: устранены дефекты, выявленные после окончания отопительного сезона, заменено 600 м изоляции, переварено множество стыков, отремонтировано 20 единиц арматуры различного диаметра. Теперь осталось убедиться, что все эти работы выполнены качественно и магистрали, идущие от теплоэлектроцентрали к потребителям, к зиме готовы.

***ООО "Воркутинские ТЭЦ" объединяет ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной и ТЭЦ-2 в г. Воркута. Управляется Филиалом "Коми" ПАО "Т Плюс". Установленная электрическая мощность – 295 МВт, тепловая – 1001 Гкал/час. Компания снабжает теплом и горячей водой г. Воркута, обеспечивает электроэнергией Воркутинский энергоузел, а также частично г. Инта. Основное топливо для обеих электростанций — каменный уголь, для ЦВК - мазут.