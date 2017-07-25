Ухтинский камень станет частью московской "Стены скорби"

Камень из Ухты станет частью московской "Стены скорби".

Монумент, посвящённый памяти жертв политических репрессий, будет открыт на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца 30 октября. При мощении пространства вокруг памятника используется природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом Большого террора.

По задумке автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна, "Стена скорби" будет представлять собой полукруглый двусторонний горельеф из бронзы длиной 30 метров и высотой 6 метров с несколькими арками. Лейтмотив монумента - хрупкость человеческой жизни на фоне беспощадной системы – раскрывается в образе человеческих фигур, устремлённых ввысь.

Работа над монументом началась в 2016 году во исполнение указа президента от 30 сентября 2015 года № 487 "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной Правительством России.

В начале июля этого года "Ассоциация музеев памяти" в лице директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова обратилась к музейному сообществу российских городов с просьбой помочь в работе над монументом и отправить в Москву природные камни с мест массовых репрессий. Такая просьба пришла и в Ухту – в прошлом центр Ухтпечлага, одного из крупнейших лагерей в системе ГУЛАГа.

"Наш музей входит в российскую "Ассоциацию музеев памяти", и мы с готовностью приняли это обращение, понимая, что Ухтпечлаг-Ухтижемлаг обязательно должен быть представлен в первом памятнике Жертвам политических репрессий в столице нашей родины, – рассказала заведующая музеем Ухтинского государственного технического университета Евгения Зеленская. – В поисках камня необходимого размера мы с моим мужем Андреем выехали на участок берега реки Ухты между городом и посёлком Шудаяг, где в 1930-е годы находился Судострой. Нужный камень весом более 30 кг нашёлся со второй попытки, транспортной компанией мы отправили его в Москву".