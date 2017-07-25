Ухтинский семейный дуэт представил республику на фестивале "Семья России"

Творческий дуэт из Ухты представил Коми на фестивале семейного художественного творчества "Семья России" - "На Родине Деда Мороза". Музыкальный руководитель шоу-группы "Фа-Сольки" Надежда Астёнова и ее внучатая племянница Валерия Верногорова , солистка этой же группы, стали единственными участниками из республики. Об участницах "Комиинформу" рассказала художественный руководитель "Фа-Сольки" Ирина Осиповых.

"Организаторы пригласили нас поучаствовать в фестивале в начале месяца, для нас это стало в некотором роде сюрпризом, поскольку праздник должен был пройти уже в 20-х числах. Тем не менее мы определили участников и в короткие сроки подготовили несколько песен. Это и патриотичная песня "Родилась в России я", и знаменитая "Дорога добра" и веселая песенка "Компания", которую Валерия исполняла соло", - рассказала она.

По ее словам , организаторы высоко оценили и выбор репертуара, и подготовку участниц, несмотря на то, что для Н.Астёновой выход на сцену был дебютным. Ухтинки выступали в течение всех трех дней фестиваля, в том числе на открытии.

"Наши исполнители получили почетное право выступить и в финале гала-концерта, это очень высокий показатель. На гала-концертах традиционно выступают лучшие исполнители", - отметила художественный руководитель.

Фестиваль прошел в Великом Устюге в дни празднования 870-летия города. В нем приняли участие любительские семейные, семейно-родственные и многосемейные художественные коллективы. Они выступили в различных жанрах любительского искусства: инструментальная, вокальная и духовная музыка, фольклор, хореография, цирк и эстрада.

Всего более ста артистов-любителей из десяти регионов России — Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ивановской, Архангельской, Вологодской областей, Республики Татарстан. В числе юных гостей Вологодчины были и участники телевизионного проекта Максима Галкина и Первого канала "Лучше всех" маленький казак Иван Шуваров и сёстры Колмогорцевы, исполняющие музыку на аккордеоне.

Ухтинские исполнители также познакомились с маленькими звездами. Помимо насыщенной концертной программы для участников были организованы экскурсии в терем Деда Мороза и по "сказочной тропе", вручены сладкие и памятные подарки. Впечатления от поездки остались только положительные.

"Одна из причин, почему мы остановились именно на этом дуэте - ситуация в семье Валерии: девочка очень активная и талантливая, но живет без родителей, на попечении бабушки и дедушки. Для нее фестиваль это еще и возможность отправиться в новое путешествие, завести новых друзей. А для Надежды Васильевны - повод впервые за долгую карьеру музыкального руководителя самой выйти на сцену", - добавила И.Осиповых.

Увидеть выступление дуэта смогут и жители Коми, Н.Астёнова и В.Верногорова выступят 28 октября на концерте шоу-группы "Фа-Сольки" в городском Дворце культуры Ухты.

На фестивале также были представлены семейные династии мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме выставки своих изделий, умельцы провели для всех желающих мастер-классы.

Учредители фестиваля: Государственный Российский Дом народного творчества, Департамент культуры и туризма области. Организаторы – областной Центр народной культуры, администрация Великоустюгского района.