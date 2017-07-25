Прокуратура Сосногорска в судебном порядке требует выселить из служебного жилья семью Дмитрия Кирьякова

25 июля 2017 года, 16:25 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокуратура Сосногорска провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении служебными жилыми помещениями в администрации муниципального района "Сосногорск".

Прокуратура установила, что в июле 2016 г. руководство администрации городского поселения "Сосногорск" вопреки требованиям закона предоставила руководителю сектора по юридическим вопросам Комитета по управлению имуществом администрации Сосногорского района служебную квартиру на состав семьи из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка и супруга, Д.Кирьякова. При этом руководитель юридического сектора не состояла на учете граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жилья.

Прокуратура Сосногорска направила в городской суд иск о признании указанного договора найма служебного жилого помещения ничтожным, выселении семьи руководителя юридического сектора из служебной квартиры без предоставления другого жилого помещения. Иск находится на стадии рассмотрения.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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