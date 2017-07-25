Лагерь "Спутник" - лучшее из возможных мест отдыха детей из Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми оперативно реагирует на все сообщения из детских оздоровительных лагерей, и серьезных нарушений не допущено. В этом участников ведомственного совещания заверил заместитель министра Максим Ганов.

Он признал, что часто возникают недоразумения между сопровождающими детей в лагерь, будь то педагоги или родители, и его руководством.

"Сопровождающий берет детей и выводит на прогулочные мероприятия, в том числе опасные для жизни: катание на "бананах", питание фруктами, которые продаются с рук. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то отвечать придется руководству лагеря. Поэтому прошу работать по правилам тех лагерей, куда вы привозите своих детей", - отметил М.Ганов.

Говоря о лагерях, чиновники снова вспомнили о вчерашнем материале информагентства БНК, на который отреагировала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова. В нем также прозвучала информация, что дети остались без обещанного отдыха на море. М.Ганов доложил, что дети планово уже отдохнули в лагере "Чайка". А в августе поедут на юг, но не в "Черноморскую зорьку", а в "Спутник" Ростовской области.

По информации агентства, особого желания ехать в Ростов ни у детей, ни у коллектива педагогов нет, так как в прошлом году имел место соответствующий печальный опыт. И после прошлогоднего отдыха в Ростове они подали коллективную жалобу на отсутствие в лагере нормальных условий.

Как сообщили в Республиканском центре детско-юношеского спорта и туризма, в "Спутнике" хорошо выстроена работа спасательной службы. Пляж расположен на территории лагеря, в отличие от "Черноморской зорьки", где для того, чтобы поплавать, нужно выходить за пределы лагеря. Медицинская служба состоит не из одного врача, а нескольких специалистов и своей "скорой помощи". Есть три футбольных поля, баскетбольные и волейбольные площадки, не говоря о тренажерных залов.

В пользу лагеря "Спутник" говорит и тот факт, что именно на его базе пройдет форум молодых аграриев России. В общем, это лучшее из возможных мест отдыха для детей.

"Мы общались с детьми, спрашивали, что именно не понравилось в прошлом году. Дети говорили, что их пытались разъединить по отрядам. Но это практика всех лагерей, чтобы дети лучше социализировались. В прошлом году им пошли навстречу, дети были в одном отряде. В этом году, думаю, дети тоже будут в одном отряде. Точнее, в двух, так как туда отправятся 40 детей. Мы сами отправимся в лагерь, чтобы удостовериться, что отдых наших сирот проводится на высоком уровне", - подчеркнул замминистра.