В Коми утвержден размер гарантированного душевого денежного дохода за II квартал 2017 года

25 июля 2017 года, 15:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Республике Коми утвержден размер гарантированного душевого денежного дохода за II квартал 2017 года.

Постановление подписала первый заместитель председателя правительства Лариса Максимова.

Согласно постановлению, размер гарантированного душевого денежного дохода по сравнению с первым кварталом вырос на 59 рублей и составил 2 637 руб.

В южной природно-климатической зоне этот показатель равен 2 454 руб (в прошлом квартале - 2 396 руб). В северной природно-климатической зоне - 3 043 (в первом квартале - 3 016 руб).

Гарантированный денежный доход - это размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому гражданину, признанному в установленном порядке малоимущим. В Республике Коми малоимущим гражданам государственная социальная помощь предоставляется в различных видах, в том числе в виде социального пособия, которое выплачивается в размере разницы между ГДД и среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина.

Размер гарантированного душевого денежного дохода устанавливается ежеквартально и индексируется пропорционально росту величины прожиточного минимума в Республике Коми.

*** Северная природно-климатическая зона включает в себя Воркуту, Инту, Печору и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону входят все остальные муниципалитеты республики.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: душевой доход
  Рубрика: Экономика
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