Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей

25 июля 2017 года, 15:50 |
Фото Антона Пархачёва

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", — сообщили в ведомстве.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, добавили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсии
  Рубрика: Экономика
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