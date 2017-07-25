Минсельхоз Коми выйдет с предложениями об изменении федерального законодательства, касающегося бюджетных поставок

Межведомственная рабочая группа по контролю качества продуктов питания, поставляемых для нужд государственных учреждений Республики Коми намерена выйти с предложениями в Государственную Думу о внесении изменений в ряд законов, которые касаются поставок продуктов в бюджетные учреждения.

"Работа показала, что часто поставщикам некачественных продуктов питания многое сходит с рук, они остаются безнаказанными, а в итоге страдают дети, сироты, пациенты больниц, старики. Я поручил всем членам рабочей группы написать свое видение решения проблемы и внести соответствующие предложения по изменению федерального законодательства. Мы намерены обратиться с этими предложениями к депутатам Государственной Думы. Республика Коми – не единственный регион, который сталкивается с подобными проблемами, поэтому наши предложения будут актуальны в масштабах всей страны. Кроме того, мы включим в состав рабочей группы представителя Антимонопольной службы и сформируем реестр недобросовестных поставщиков", - отметил заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Некачественные продукты питания не всегда можно определить на глаз, зачастую необходимы лабораторные исследования. Но, как правило, когда становятся известны результаты исследований, продукция уже съедается или остается лишь малая ее часть. Хранить продукцию до завершения исследований невозможно – она быстро портится, к тому же у бюджетных учреждений нет больших складов.

Исходя из нынешнего законодательства, ответственность за некачественную продукцию несет только производитель, хотя поставщик может также нарушить условия хранения и перевозки и испортить ее еще до попадания в бюджетные учреждения. Также сложно привлечь к ответственности и производителей фальсификатов. При проверках, как правило, выясняется, что деятельность по зарегистрированным адресам не ведется или продукция продается под видом чужой торговой марки. Даже если нарушителей удается выявить и аннулировать декларацию, они тут же получают новые декларации и продолжают поставлять на рынок фальсификаты.

"Я поручил провести служебные проверки по каждому нарушению и разобраться. Расследование по каждому случаю будет поставлено на контроль и доведено до конца", - заключил Анатолий Князев.

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Коми, в первом квартале 2017 года в 5 бюджетных учреждениях были отобраны 6 проб продукции. Пробы масла сливочного и сыра направлены для исследования ФГБУ "Ленинградская МВЛ" по показателям качества и безопасности. Исследование выявило, что в 5 пробах есть нарушения технических регламентов Таможенного союза. Продукция принадлежит производителям из Кировской области и Татарстана. По всем фактам несоответствия продукции нормативным документам информация направлена в Роспотребнадзор по месту нахождения предприятий.

Кроме того, проверка проводилась и Департаментом ветеринарии Минсельхоза Коми. Во 2 квартале 2017 года в 16 бюджетных учреждениях были отобраны и исследованы в испытательном центре ГБУ РК "Республиканская ветеринарная лаборатория" 42 пробы продукции молока, сметаны, кефира, творога, сыра, мяса, субпродуктов, мяса птицы, колбасных изделий, рыбы, мясных полуфабрикатов. По результатам проведенных испытаний в 5 пробах (11,9%) выявлено несоответствие установленным требованиям. Продукция произведена в Краснодарском крае, Белгородской области, Кировской области, Татарстане. Поставляли продукцию организации Кировской области и Сыктывкара. По выявленным фактам информация была направлена в соответствующие органы для принятия мер в рамках ветеринарного законодательства.

В числе нарушителей производители из Республики Коми не выявлены.