Сыктывкар готовится к празднованию 96-летия образования Республики Коми, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Для поддержания порядка, чистоты и благоустройства города и дорожно-уличной сети муниципальные предприятия ведут системную работу. В частности, уже выполнен текущий ремонт 10 памятных мест. В настоящее время ведутся ремонтные работы памятника Ивана Алексеевича Куратова. В ближайших планах - обелиска героям гражданской войны.

Кроме того, на территориях памятных мест отремонтированы и покрашены 66 скамеек и 45 урн. Проведены работы по вырубке и обрезке аварийных, утративших декоративный вид деревьев и кустарников. В планах - еще 50 объектов вдоль муниципальных дорог, в парках, скверах, и других городских территориях.

Проведены работы по оформлению 34 цветников в новом исполнении, а также противоклещевая обработка озелененных территорий и покос травы на общегородских объектах и улицах.

Завершен I этап работ по борьбе с борщевиком методом кошения на 18 участках общей площадью 65 тысяч квадратных метров в городе и две 2 тысячи - в Эжвинском районе. Уже выкошены повороты к торговому центру "Июнь", территории близ автозаправки и гаражей, расположенных возле "Июня".

В настоящее время коммунальные службы приступили ко второму этапу - проводится обработка борщевика химическим методом в районе торгового центра "Июнь". Обработка идет на четырех участках общей площадью около 9 с половиной гектаров и будет очищена от борщевика и подготовлена к проведению Выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера".

Работы по опрыскиванию очагов роста борщевика гербицидами на основе глифосата проводит специализированная подрядная организация. Дозы этого гербицида не опасны для человека, птиц, животных. Кроме того, химикат включен в "Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации" и может использоваться на территории населенных пунктов.

Также организована работа 133 трудовых объединений для 1900 подростков, в том числе работают 29 отрядов мэра в количестве 430 человек при муниципальных образовательных и дошкольных организациях, учреждениях здравоохранения, в числе которых организованы: три отряда мэра "Юные инспектора движения" и 13 отрядов - "Экодозора". За время работы трудовых объединений школьниками убрано более 124 дворов и собрано более 142 мешков мусора.

На улицах города проводится ямочный ремонт, из них на 13 - методом пневмонабрызга.

Всем предприятиям и учреждениям города направлен логотип празднования 96-летия Республики Коми для использования в оформлении фасадов учреждений и при проведении мероприятий.

Разработана адресная программа размещения крупноформатной социальной рекламы. На территории города будет размещено 15 баннерных полотен размером 6х3 метра.

Один из них уже можно увидеть на информационном стенде по ул. Коммунистической, в районе площадки перед городским бассейном. С 25 июля по 2 августа баннеры будут размещены на рекламных конструкциях города.

По графику ведется работа по улучшению пространства городской среды, избавления её от визуального засорения и чрезмерного засилья рекламы, особенно в исторической части города.

С середины июня в центре города убрано десять рекламных конструкций и рекламные щиты, размещенные на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической и на Сысольском шоссе.

Ко Дню Республики Коми администрацией города проведен конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов, направленных на поддержку общественных инициатив. Уже получили финансовую поддержку 13 проектов на сумму свыше 400 тысяч рублей.

К примеру, в рамках реализации проекта силами Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов вышла в свет книга "Славен памятью Сыктывкар", в которой собрана информация об истории и значении 7 мемориалов, 33 памятников, 16 памятных знаков, 124 мемориальных досок и 55 улиц Сыктывкара.

Сыктывкар, как и в прошлом году, примет участие в Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера", которая пройдет 20 августа в торгово-развлекательном центре "Июнь".

19-20 августа на Стефановской площади будет организована ярмарка "День Республики – Выбирай наше- 2017", в которой примут участие товаропроизводители Республики Коми и других регионов. Здесь же в дни ярмарки пройдет праздничный концерт творческих коллективов города, для детей будут предусмотрена развлекательная программа.

В праздничный день для горожан будут работать творческие и спортивные тематические площадки. В парке им. С.М. Кирова подготовлена музыкально-развлекательная программа "Радуга детства". На площадке "под часами" возле городского плавательного бассейна - тематическая площадка "Край родной – навек любимый!". Состоятся большой праздничный концерт "Звездный дождь Республики моей" с участием детских и взрослых творческих коллективов Сыктывкара и Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье".

В парке им. Мичурина пройдут соревнования по городошному спорту, флорболу, мини-футболу, шахматам, для детей будут организованы спортивно-развлекательные викторины.

На спортивной ледовой арене "Северной Олимпии" пройдет турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню Республики. Для жителей и гостей столицы будут организованы показательные выступления лучших фигуристов города Сыктывкара.

22 августа праздничные мероприятия завершатся салютом. В настоящее время решается вопрос по приглашению звезды российской эстрады для участия в вечернем концерте.

Также 12 августа праздничные мероприятия пройдут в Эжвинском районе Сыктывкара. Состоится концерт "Звезды над Вычегдой" и вечерний концерт звезды российской эстрады. Завершится программа праздничным салютом в 22 часа.