В организациях среднего профобразования Коми ожидают основной приток абитуриентов в августе

Сыктывкарский медицинский колледж, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, Воркутинский горно-экономический колледж хорошо проводят приемную кампанию. Такую оценку этим организациям дала заместитель председателя – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова в ходе ведомственного совещания.

У нее остались вопросы к некоторым образовательным организациям, которые не в полной мере справляются с набором. В частности, это Сосногорский технологический техникум.

Директор ссуза Ирина Ушакова ответила, что на этот момент к ним поступило 67 заявлений.

- Если смотреть динамику последних лет, ребята в основном к нам идут в августе. Это связано с тем, что многие вернутся из отпусков. Многие будут из тех, кто не смог поступить в другие организации. Все мероприятия при подготовке к новому учебному году мы выполнили. Это и профориентационная работа. Провели прямую линию в сосногорском филиале Республиканской общественной приемной, более часа отвечали на вопросы. Будем ждать августа, - сказала И.Ушакова.

- То есть у вас чрезвычайной ситуации нет, при том что на "Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудование" на 25 бюджетных мест только два заявления подано? Это нормально? – уточнила Н.Михальченкова.

- Это ненормально. Мы эту группу пытаемся набрать вот уже который год. Скорее всего, отпугивает то, что рабочих мест в районе для них может не быть. Мы встречались с руководителем Сосногорской ТЭЦ, заключили договор о прохождении практики и трудоустройстве наших студентов, - сообщила директор техникума.

Н.Михальченкова предложила перераспределять студентов между образовательными организациями, а не набирать малокомплектные группы. Например, отправлять студентов из Сосногорска получать образование по выбранной ими специальности в Сыктывкар.

Руководители ряда ссузов, которые также пока отстают от плана приема, ответили, что пока рано делать выводы, следует подождать августа. На совещании решили встретиться после окончания первой волны приемной кампании 15 августа, чтобы можно было подвести итоги и принять решение по поводу перераспределения абитуриентов.

Заместитель министра образования Наталья Якимова попросила руководителей ссузов не забывать про тех, кто не смог сдать ЕГЭ летом и будет стараться получить аттестат в сентябре.

"Эти дети тоже должны получать образование. И вам совместно с муниципальными отделами образования следует обратить на них внимание и сделать донабор из этого контингента", - посоветовала Н.Якимова.