16 автомобилей эвакуированы в Воркуте в рамках проекта "Стоп-хлам"

Мэрия Воркуты подвела промежуточные итога акции Стоп-Хлам".

По сообщению администрации города в период с 1 июня по 25 июля 2017 года в рамках проекта на спецстоянку эвакуировано 16 автомашин. В первую очередь коммунальщики вывозят только тот автохлам, на котором отсутствуют номерные знаки.

Напомним, в июне администрация Воркуты возобновила проект "Стоп-хлам" по вывозу брошенных, бесхозных автомобилей с воркутинских дворов. Участие в акции могут принять все неравнодушные воркутинцы, в мэрии отмечают высокую активность со стороны горожан. С начала лета от инициативных граждан была получена информация на 37 единиц автотехники.

Акция будет продолжена. Для того, чтобы сообщить о брошенном транспортном средстве воркутинцам достаточно прислать адрес и фото автохлама во дворе, на кузове которого отсутствуют регистрационные номера на электронный адрес hotline@mayor.vorkuta.ru. Вывозится автохлам на специальную площадку для хранения с соблюдением всех юридических процедур.