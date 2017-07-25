16 автомобилей эвакуированы в Воркуте в рамках проекта "Стоп-хлам"

25 июля 2017 года, 14:45 | Воркута
Фото предоставлены жителями Воркуты

Мэрия Воркуты подвела промежуточные итога акции Стоп-Хлам".

По сообщению администрации города в период с 1 июня по 25 июля 2017 года в рамках проекта на спецстоянку эвакуировано 16 автомашин. В первую очередь коммунальщики вывозят только тот автохлам, на котором отсутствуют номерные знаки.

Напомним, в июне администрация Воркуты возобновила проект "Стоп-хлам" по вывозу брошенных, бесхозных автомобилей с воркутинских дворов. Участие в акции могут принять все неравнодушные воркутинцы, в мэрии отмечают высокую активность со стороны горожан. С начала лета от инициативных граждан была получена информация на 37 единиц автотехники.

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Акция будет продолжена. Для того, чтобы сообщить о брошенном транспортном средстве воркутинцам достаточно прислать адрес и фото автохлама во дворе, на кузове которого отсутствуют регистрационные номера на электронный адрес hotline@mayor.vorkuta.ru. Вывозится автохлам на специальную площадку для хранения с соблюдением всех юридических процедур.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: эвакуация, стоп-хлам, спецстоянка, авто
  Рубрика: Общество
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