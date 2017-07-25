Конкурс по некоторым направлениям в вузах Коми составляет 19 человек на место

2 806 мест предоставлено вузами Коми за счет федерального и республиканского бюджетов. Конкурс по некоторым направлениям составляет 19 человек на место. Об этом на ведомственном совещании доложила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

Традиционно у абитуриентов пользуются спросом иностранные языки, экономика и юриспруденция. Растет популярность естественнонаучного блока. Но по-прежнему большой дефицит по химии, географии.

Особенно Н.Михальченкова переживает за направление "Геодезия и картография". Оно непопулярно у выпускников Коми. Диплом вузов в республике о получении этой специальностью собираются почить абитуриенты из других регионов. Зампред правительства считает, что собственного профориентирования в школах на профессии, связанные с географией, не происходит.

"ЕГЭ по географии выбрали только 150 выпускников Коми. Понятно, что из них не все пойдут учителями географии. Значит, через некоторое время мы столкнемся с дефицитом учителей по химии, биологии, географии, невозместим. Что касается непосредственно профильной подготовки по геодезии, мы уже можем его объявлять дефицит, хотя это профильное направление и республики, и России", - сообщила Н.Михальченкова.