В Сыктывкаре презентовали новую "Радугу"

В детской библиотеке им.Маршака сегодня презентовали обновленный журнал "Радуга". Концепцию нового издания представили ее создатели: главный редактор печатного издания Нина Новикова его руководитель Алена Туркина.

"Изменения назрели, потому как целевая аудитория издания была довольно размыта. В нем публиковались в основном материалы для подростков, их родителей, что-то для детей младшего возраста. В итоге газета не удовлетворяла в полной мере потребностям ни одной из этих категорий. Сейчас "Радуга" стала полноценным журналом и выделила четкую целевую аудиторию. В нее входят дошкольники и младшеклассники, которые могут читать этот журнал с родителями и самостоятельно. Он подойдет и тем детям, которые только научились читать, поможет им сформировать культуру чтения и привить любовь к литературе", - рассказала А.Туркина о ключевых изменениях.

Подать эти изменения детям работникам издательства помог КнигаЖень - персонаж, разработанный специально для общения с юными читателями. Планируется, что история КнигаЖеня станет лейтмотивом, и каждый последующий номер будет радовать детей новыми приключениями героя, такими как, например, "Как КнигаЖень побывал в Сыктывкаре" или "Как КнигаЖень научился говорить по английски". Истории, подчеркивают в редакции, будут не только интересными, но и познавательными.

Сказку из первого номера, автором которой стала выпускница университета Ксения Панюкова, ведущие прочли вместе с детьми - гостями презентации. В детской библиотеке им.Маршака собрались школьники 6-9 лет, и несколько детей младшего возраста. Все они с интересом узнали, с чего началась история их нового сказочного друга.

"Образ КнигаЖеня трансформировался, это коллективная творческая работа. Мы поставили задачу создать его таким, как наши дети: любознательным, любопытным, активным, в меру хулиганистым. Мы остановились на образе летающего существа. В ходе работы рождались совершенно разные образы, в одном из вариантов он был даже мухой. Идеи черпали из работ конкурсантов, остановились в итоге на работе Валентины Осташовой, и, думаю, не ошиблись. Сегодня итоговый образ КнигаЖеня дети приняли очень дружелюбно. Мы надеемся, что дальнейшая его судьба будет развиваться уже в сотворчестве с детьми, что уже они будут делиться с нами своими рисунками и историями", - пояснила руководитель издания.

Так, уже на страницах первого издания детям предложен конкурс "Путешествуем с КнигаЖенем", где читателям предложено сделать фото с журналом или портретом героя.

Каждый из присутствующих на презентации детей получил в подарок не только журнал, но и собственного карманного КнигаЖеня, изготовленного на мастер-классе "Бегущий КнигаЖень". Художница Валентина Осташова помогла юным читателям раскрасить и прикрепить персонажу крылья, а также подсказала, как заставить бумажную фигурку "бежать", - для этого необходимо было подуть КнигаЖеню в спину, в область крыльев. Игра пришлась по душе мальчикам и девочкам, которые тут же организовали "забеги" на скорость.

"Каждый выпуск - это произведение искусства, одна из основных фишек обновленного журнала - иллюстрирование вручную, все изображения в нем уникальны и не будут повторяться в последующих номерах. Ручная иллюстрация - это еще один способ быть ближе к читателю. Это литературно-познавательный журнал и он очень четко просчитан, чтобы стать по-настоящему настольным, чтобы какой-то момент был образовательным, а какой-то развлекательным. Новый журнал разработан таким образом, что ребенку будет интересно взять его в руки несколько раз за месяц, позаниматься и поиграть", - отметила В.Осташова.

Работа над первым выпуском журнала у команды художников и авторов заняла без малого два месяца. При этом следующий номер обновленной "Радуги" выйдет уже в августе.