Абитуриенты Коми выбирают медицину, образование и технику

На 2017 год на обучение по программам среднего профессионального образования в учреждениях республики выделено 5 408 бюджетных мест. Такие данные привела заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова на ведомственном совещании по ходу приемной кампании в Коми.

"Нам понятна структура выпуска по 9 и 11 классу. И мы понимаем потребность и по приоритетным направлениям потребности экономики и промышленности Коми, и чтобы шла деятельность по воспроизводству кадров. Потому что если даже что-то сегодня не востребовано реальным рынком труда, это не означает, что через три-четыре года в силу старения кадров, особенно это характерно для педагогического блока, нам не нужно будет замещать специалистов", - отметила Н.Михальченкова.

На подготовку специалистов со средним профобразованием в Коми ориентированы 28 государственных образовательных учреждений. Плюс СГУ, УГТУ и филиалы федеральных вузов.

Наиболее высокий конкурс имеют Сыктывкарский медицинский колледж, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, Сыктывкарский политехнический техникум, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум, Сыктывкарский колледж сервиса и связи.

Наиболее востребованными у абитуриентов являются педагогическое, медицинское и техническое направления. Это лечебное дело, сестринское дело, дошкольное образование, образование начальных классов, автомеханик, сварщик, техобслуживание, страховое дело, прикладная информатика и компьютерные сети, парикмахер, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин.

Н.Михальченкова напомнила, что прием в техникумы и колледжи осуществляется без вступительных испытаний. Как правило, везде проходит так называемый конкурс аттестатов. Испытания есть только по творческим специальностям.

Прием заявлений в учреждения СПО продолжится до 15 августа. При наличии свободных мест кампания продлится до 25 ноября.