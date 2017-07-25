Пропавший в Кируле на сыктывкарском пляже мужчина нашелся

25 июля 2017 года, 11:44 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Пропавший в Кируле на сыктывкарском пляже мужчина нашелся. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Напомним, вчера на городском пляже в столице Коми в районе местечка Кируль пропал мужчина 1987-го года рождения. Дозвонившийся на пульт дежурного сыктывкарец - его приятель - рассказал спасателям, что отдыхал на пляже вместе с другом.

В какой-то момент тот ушел купаться и не вернулся. Заходил ли в воду мужчина, его друг не видел, было уже темно.

Четыре специалиста спасотряда выезжали на пляж в 22:40. На месте также работали правоохранители и бригада скорой помощи. Поиски пропавшего результатов не дали.

Сегодня с утра к работам намеревались привлечь водолазов. По предварительной версии случившегося, мужчина мог утонуть.

Однако, как стало известно позднее, пропавший нашелся сам и в удовлетворительном состоянии добрался до дому.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спасатели, реки, пляж, Кируль
  Рубрика: Происшествия
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