Пропавший в Кируле на сыктывкарском пляже мужчина нашелся. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Напомним, вчера на городском пляже в столице Коми в районе местечка Кируль пропал мужчина 1987-го года рождения. Дозвонившийся на пульт дежурного сыктывкарец - его приятель - рассказал спасателям, что отдыхал на пляже вместе с другом.

В какой-то момент тот ушел купаться и не вернулся. Заходил ли в воду мужчина, его друг не видел, было уже темно.

Четыре специалиста спасотряда выезжали на пляж в 22:40. На месте также работали правоохранители и бригада скорой помощи. Поиски пропавшего результатов не дали.

Сегодня с утра к работам намеревались привлечь водолазов. По предварительной версии случившегося, мужчина мог утонуть.

Однако, как стало известно позднее, пропавший нашелся сам и в удовлетворительном состоянии добрался до дому.