Усть-Куломская чиновница вместе с сестрой обворовала несколько магазинов одежды в столице Коми

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении одной из сотрудниц администрации Усть-Куломского района, а также ее сестры. Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Судом установлено, что чиновница в мае приехала к своей сестре в Сыктывкар. Дамы отправились на шоппинг, намереваясь обновить свой гардероб. В магазине "Глория Джинс", расположенном в одном их торговых центров Сыктывкара, у сестер возникла идея не платить за понравившиеся вещи, а просто их похитить. С помощью нехитрых манипуляций женщины освободили одежду от антикражных устройств, сложили из в рюкзак и вышли из магазина. По такой же схеме они украли 16 вещей из магазина "Модис" в другом торговом центре.

Удача отвернулась от девушек в гипермаркете "Окей", где их задержали при прохождении кассовой зоны при попытке вынести украденный товар.

Вину в содеянном девушки признали в полном объеме. Суд назначил чиновнице наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7000 рублей, ее сестре – виде 80 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано органами полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.