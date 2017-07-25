Усть-Куломская чиновница вместе с сестрой обворовала несколько магазинов одежды в столице Коми

25 июля 2017 года, 12:00 | Сыктывкар, Усть-Куломский
Фото Антона Пархачёва

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении одной из сотрудниц администрации Усть-Куломского района, а также ее сестры. Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Судом установлено, что чиновница в мае приехала к своей сестре в Сыктывкар. Дамы отправились на шоппинг, намереваясь обновить свой гардероб. В магазине "Глория Джинс", расположенном в одном их торговых центров Сыктывкара, у сестер возникла идея не платить за понравившиеся вещи, а просто их похитить. С помощью нехитрых манипуляций женщины освободили одежду от антикражных устройств, сложили из в рюкзак и вышли из магазина. По такой же схеме они украли 16 вещей из магазина "Модис" в другом торговом центре.

Удача отвернулась от девушек в гипермаркете "Окей", где их задержали при прохождении кассовой зоны при попытке вынести украденный товар.

Вину в содеянном девушки признали в полном объеме. Суд назначил чиновнице наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7000 рублей, ее сестре – виде 80 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано органами полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 4
  • 3
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:13 25.07.2017
Телефонные мошенники пытались похитить у жительницы Коми 30 тысяч рублей
18:50 24.07.2017
Расследование по делу "пичугинской" группировки находится в активной фазе
18:21 24.07.2017
По фактам невыплаты заработной платы в Коми направлено в суд 11 уголовных дел


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus