Культуру с национальным колоритом увидят участники VI съезда финно-угорских народов России в Сыктывкаре.

Форум состоится в столице республики 27-30 сентября. О ходе подготовки к съезду главе Республики Коми Сергею Гапликову доложила министр национальной политики региона Елена Ермолина, сообщает пресс-служба главы Коми.

На территории республики форум пройдет впервые. Его участники обсудят современные подходы в развитии языков, включая их информатизацию, вопросы сохранения экологии и здоровья нации, перспективы развития этнического туризма как средства возрождения и сохранения этнокультурного наследия народов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам молодежи. Кроме того, делегаты съезда поднимут темы развития национальных СМИ, а также социального партнёрства.

Ожидается участие более 300 делегатов и гостей из 42 субъектов России. Это общественные деятели, представители науки и культуры, образования и бизнеса, журналисты. В настоящее время миннац региона ведёт организационную работу, решает вопросы по размещению участников и гостей мероприятия, площадкам для проведения секций.

"Уверен, форум вызовет живой интерес у участников и гостей. Вопросы гражданской идентичности и этнокультурного многообразия, включённые в центральную повестку съезда, сегодня крайне актуальны, - подчеркнул Сергей Гапликов. - Республика Коми является одним из лидеров финно-угорского движения. И проведение такого статусного форума в Сыктывкаре – для нас не только честь, но и большая ответственность. Прошу обеспечить высокую организацию съезда и связанных с ним мероприятий".

Уже определена культурная программа съезда. Участники увидят концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Коми "Асъя кыа", ледовое шоу "Волшебная сказка Пармы", смогут посетить выставку художников-этнофутуристов в Национальном музее Республики Коми, большую выставку народно-художественных промыслов в региональном Доме дружбы народов. Кроме того, частью культурной программы станет гала-концерт студенческого конкурса "Мисс студенчества финно-угрии", который в этом году пройдёт в Сыктывкаре.

***Организатор съезда – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.

Тема форума этого года – "Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие". В рамках съезда будут работать секции: "Язык. Образование. Наука", "Культура. Этнотуризм", "Экология. Здоровье нации", "СМИ. Информационные технологии", "Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции", а также круглый стол "Социальное партнёрство. Бизнес".