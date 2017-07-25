Телефонные мошенники пытались похитить у жительницы Коми 30 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Печоре обратилась местная жительница 1952 года рождения. Пенсионерка сообщила, что неизвестные пытались похитить у нее 30 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, в дневное время на ее домашний телефон поступил звонок от неизвестного гражданина. Незнакомец стал выдавать себя за ее сына и сообщил, что избил человека и теперь ему грозит уголовная ответственность. За освобождение из-под стражи звонивший попросил перевести 30 тысяч рублей.

Однако пенсионерка не поверила полученной информации. Как пояснила женщина полицейским, ее сын находится на работе в другом городе и никаких противоправных действий не совершал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД по Коми напоминает гражданам, что телефонные сообщения о якобы попавших в беду родственниках – это происки аферистов. В первую очередь от рук злоумышленников страдают старики, которых легко вывести из равновесия, напугать и обмануть. Аферисты не задумываются, что в большинстве случаев отбирают у стариков последние сбережения.

Полиция призывает граждан, при получении сообщений о том, что родственник попал в беду, не действовать импульсивно, созвониться с близкими людьми, уточнить информацию и ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам, не передавать из рук в руки.

Кроме того, полиция призывает жителей региона рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о телефонных мошенниках. Предупредите, что если им позвонят неизвестные люди и будут требовать вознаграждение за освобождение кого-то из близких, в первую очередь они должны связаться с реальными родственниками, а уже потом предпринимать какие-то шаги.