Представители Коми поддержали инициативу привлечения общественности к реализации проектов благоустройства городской среды

Представители делегации из Коми поддержали инициативу привлечения общественности к реализации проектов благоустройства городской среды.

Предложение было высказано на дискуссионной площадке "Современные общественные пространства" форума "Городская среда" партии "Единая Россия", который завершился в Краснодаре.

Определенный опыт активного взаимодействия муниципальной власти с представителями бизнеса и простыми горожанами по решению вопросов развития городского пространства имеется у Сыктывкара.

По словам Валерия Козлова, в столице Коми Советом города утверждены правила размещения рекламных конструкций, в основу которых заложен принцип освобождения центральной, исторической части города от засилья рекламы. Весной-летом этого года уже убрано свыше 10 рекламных конструкций, в том числе арки над проезжей частью. Работа по переносу крупномасштабной рекламы на периферию и очистка фасадов зданий города от несанкционированной рекламы получила одобрение со стороны горожан, подтверждением тому служат опросы общественного мнения. Содействие городу по уборке со стен зданий объявлений и рекламы оказывают студенты- волонтеры, а также неравнодушные горожане.

"Согласен с авторами идеи и считаю, что общественность нужно активнее привлекать к решению вопросов, связанных с реализацией проектов комплексной застройки, преображения облика городов. Обратная связь очень важна. Люди должны иметь возможность донести свой взгляд на то, каким будет их родной город завтра, - пояснил Валерий Козлов.