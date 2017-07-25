В Коми появился общественный представитель Агентства стратегических инициатив

25 июля 2017 года, 16:06 |

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) подвели итоги открытого отбора кандидатов на позиции общественных представителей АСИ по направлению "Новый бизнес".

Общественным представителем АСИ в Республике Коми стала генеральный директор ООО "Жилуслуга" Наталья Сукач. Всего назначено 18 представителей АСИ, они будут работать в Кировской, Пензенской, Калининградской, Псковской, Иркутской, Новосибирской, Белгородской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, Ненецком автономном округе, республиках Карелия, Коми, Бурятия, Тыва, Крым, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Ставропольском крае.

Представителям АСИ предстоит наладить более тесное взаимодействие экспертных групп, общественных объединений, волонтерских движений с муниципальными и региональными органами исполнительной власти, а также отвечать за улучшение инвестиционного климата в своих регионах.

Как отметили организаторы, в этом году поступило рекордное количество заявок на открытый отбор – 72 заявки из 28 регионов. На первом этапе отбора претендентам необходимо было заполнить анкету, решить кейс по улучшению инвестиционного климата в своем регионе и приложить три рекомендации, подтверждающие успешный опыт взаимодействия с ключевыми игроками регионального делового климата.

Кандидаты, прошедшие отбор, были приглашены в Москву для участия во втором (очном) этапе отбора, который состоялся на площадке АСИ. Здесь участники, работая в группах, представляли варианты решения различных проблем, мешающих развитию бизнеса.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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