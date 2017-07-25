Возгорание в жилом доме под Печорой на время выгнало из помещений 15 человек

25 июля 2017 года, 11:35 | Печора
Фото МЧС

Вчера под Печорой, в поселке Путеец, загорелась квартира в двухэтажном кирпичном жилом доме.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, вызов на пульт дежурного поступил в 18:26 24 июля 2017. Пожарные подразделения прибыли на улицу Центральную через девять минут.

В тушении принимали участие две автоцистерны и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать в 19 часов на площади 4 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В момент происшествия из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

Огонь повредил мебель хозяев помещения, уточнили в МЧС.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, Печора, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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