Возгорание в жилом доме под Печорой на время выгнало из помещений 15 человек
Вчера под Печорой, в поселке Путеец, загорелась квартира в двухэтажном кирпичном жилом доме.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, вызов на пульт дежурного поступил в 18:26 24 июля 2017. Пожарные подразделения прибыли на улицу Центральную через девять минут.
В тушении принимали участие две автоцистерны и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать в 19 часов на площади 4 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. В момент происшествия из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.
Огонь повредил мебель хозяев помещения, уточнили в МЧС.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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