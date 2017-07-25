Девять инвесторов заинтересовались развитием бизнеса на территории Емвы Княжпогостского района Коми. Об этом на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата региона заявил первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих.

Как пояснил он в ходе совещания, в марте Коми получила возможность привлечения инвестиций посредством выделения в регионе территорий с особым условием ведения бизнеса. Статус территории опережающего экономического развития был присвоен моногороду Емва.

Сегодня на республиканском уровне уже сформирована необходимая нормативно-правовая база для запуска здесь инвестиционных проектов. Уполномоченным органом по приему заявлений от инвесторов стал Минпром региона. Разработаны и утверждены формы заявок на резидентство, а также паспорта инвестпроектов.

Информация о нормативно-правовом регулировании на этой территории полностью представлена на инвестиционном портале республики. Сам моногород имеет выгодное расположение относительно Сыктывкара, развитую автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, состоящие на кадастровом учете свободные земельные участки.

Сегодня потенциальным инвесторам предлагается семь участков, которые частично обеспечены транспортно-энергетической инфраструктурой, в то же время некоторые из них требуют реконструкции или создания новой инфраструктуры, отметили на совещании.

Софинансирование гарантировано за счет средств федерального бюджета по линии Фонда развития моногородов в размере 95% от фактических затрат по каждому объекту. 5% расходов на газификацию, электрификацию, строительство объектов будут финансироваться за счет республиканской казны.

При этом для резидентов предлагают выгодные условия ведения бизнеса на этих территориях: преференции по налогообложению, уплате страховых взносов, осуществлению государственного контроля, условиям привлечения иностранной рабочей силы. На федеральном уровне резидентам гарантировано снижение ставки налога на прибыль. Кроме того, определен особый порядок определения коэффициента на добычу полезных ископаемых.

Резидентом может стать коммерческая организация, зарегистрировавшаяся на территории моногорода, которая будет вести деятельность исключительно здесь.

Согласно требованиям, резидент должен создать на месте не менее десяти рабочих мест, объем их капительных вложений должен быть не менее 2,5 миллионов рублей. Виды деятельности, которым может заниматься резидент на этой территории - растениеводство и животноводство, охота, рыболовство и пресноводное рыбоводство, производство мебели, бумаги.

Сегодня министерство ведет активные приговоры с девятью инвесторами, как внешними, так и внутренними. Эти компании могут заняться в Коми деревообработкой, сельским хозяйством, а также есть проект, связанный с развитием в регионе металлургии.