В столице Коми прошло первое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата региона

В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми прошло первое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Члены Совета спланировали свою работу до конца года.

Совет, возглавляемый главой региона, был создан в апреле этого года Постановлением правительства Коми. Требования к органу регламентированы правительством РФ в январе 2017-го, прозвучало на заседании.

Тогда руководством страны были разработаны целевые модели ведения бизнеса для повышения инвестиционной привлекательности субъектов в соответствии с поручением президента.

Используются они регионами для формирования дорожных карт по различным направлениям улучшения инвестиционного климата.

Как напомнил сегодня зампредседателя Совета по улучшению инвестиционного климата в РК Виктор Филипчук, целевые модели содержат конкретные показатели, которые должны быть достигнуты в каждом субъекте к концу 2017-го года.

В Коми было принято семь дорожных карт. В рамках одной из целевых моделей предусмотрено создание Совета.

До конца года члены этого органа соберутся для обсуждения ряда вопросов не менее шести раз. По регламенту, не менее половины членов Совета - это представители бизнес-сообщества и деловых объединений Коми.

"Формат Совета нацелен на более тесное взаимодействие власти и бизнеса, который позволит более эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с привлечением инвестиций и улучшения инвестиционного климата в регионе", - подчеркнул В.Филипчук.

Итоги заседаний будут доведены до региональных властей и станут отправной точкой их взаимодействия с инвесторами.