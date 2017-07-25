Жительница Коми, испугавшись ареста, погасила 140-тысячный долг по алиментам

140-тысячный долг по алиментам скопился у 34-летней жительницы села Визинга. Только после привлечения к административной ответственности она полностью выплатила долг по алиментам несовершеннолетнему ребенку.

Как сообщает УФССП по Коми, женщина без уважительных причин в нарушение решения суда средств не выплачивала алименты на содержание ребенка, в результате чего образовалась задолженность в размере более 100 тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители накладывали арест на счета должника, ограничивали в праве выезда за границу, но женщина все равно отказывалась платить.

Тогда судебные приставы отдела судебных приставов по Сысольскому району пошли на более серьезные меры: нерадивую мать пришлось привлечь к административной ответственности. На основании постановления мирового судьи Сысольского судебного участка Республики Коми она была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. И только после этого женщина погасила задолженность по исполнительному производству в полном объеме в размере 140 тысяч рублей.

Как пояснили в УФССП, согласно этой статье, злостный неплательщик алиментов может быть привлечен к обязательным работам на срок до 150 часов либо ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере двадцати тысяч рублей.

После внесения изменений в законодательство (с 15 июля 2016 года) по ст. 5.35.1 КоАП РФ были привлечены к ответственности 1092 должника по алиментам , в том числе: 441 – в 2016 году и 651 – в первом полугодии 2017 года. Анализ влияния мер административно-правового воздействия показал, что 297 должников приступили к выплате алиментов, что говорит об эффективности такой меры.