В первом полугодии 2017 года банки чаще обращались к принудительному взысканию кредиторской задолженности. Об этом говорит анализ поступления исполнительных документов в Управление ФССП России по Республике Коми за 6 месяцев 2017 года.

"Взыскание кредиторской задолженности – неотъемлемая составляющая работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. С каждым годом процедура получения кредита для граждан становится проще, соответственно недобросовестные заемщики не теряют шанс получить крупную сумму в долг у банка, который в дальнейшем не выплачивают", - отметили в УФССП.

За 6 месяцев судебные приставы Коми помогли вернуть банкам 186 миллионов рублей кредиторской задолженности.

Так, количество исполнительных производств, возбужденных за 6 месяцев 2017 года, увеличилось в сравнении с прошлым годом и составило 13 060 исполнительных производств (аналогичный период прошлого года – 8 494). Эти цифры показывают, что взыскание кредиторской задолженности остается одним из актуальных направлений деятельности Управления ФССП России по Республике Коми.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, взысканная сумма по кредиторской задолженности возросла на 36,6 % и составила – 186 миллионов рублей.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года вынесено более семи тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, уклоняющихся от уплаты кредиторской задолженности.

В целях повышения результатов работы по взысканию кредиторской задолженности Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми на плановой основе проводились совещания с представителями различных кредитных учреждений, а также активно практиковалось проведение совместных рейдов по проверке имущественного положения должников данной категории.