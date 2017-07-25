За 6 месяцев судебные приставы Коми помогли вернуть банкам 186 миллионов рублей кредиторской задолженности

25 июля 2017 года, 13:45 |
Фото УФССП по Коми

В первом полугодии 2017 года банки чаще обращались к принудительному взысканию кредиторской задолженности. Об этом говорит анализ поступления исполнительных документов в Управление ФССП России по Республике Коми за 6 месяцев 2017 года.

"Взыскание кредиторской задолженности – неотъемлемая составляющая работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. С каждым годом процедура получения кредита для граждан становится проще, соответственно недобросовестные заемщики не теряют шанс получить крупную сумму в долг у банка, который в дальнейшем не выплачивают", - отметили в УФССП.

За 6 месяцев судебные приставы Коми помогли вернуть банкам 186 миллионов рублей кредиторской задолженности.

Так, количество исполнительных производств, возбужденных за 6 месяцев 2017 года, увеличилось в сравнении с прошлым годом и составило 13 060 исполнительных производств (аналогичный период прошлого года – 8 494). Эти цифры показывают, что взыскание кредиторской задолженности остается одним из актуальных направлений деятельности Управления ФССП России по Республике Коми.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, взысканная сумма по кредиторской задолженности возросла на 36,6 % и составила – 186 миллионов рублей.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года вынесено более семи тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, уклоняющихся от уплаты кредиторской задолженности.

В целях повышения результатов работы по взысканию кредиторской задолженности Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми на плановой основе проводились совещания с представителями различных кредитных учреждений, а также активно практиковалось проведение совместных рейдов по проверке имущественного положения должников данной категории.

Комиинформ
  Ключевые слова: приставы, долги, банки
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:30 25.07.2017
В Коми выросло число жалоб на негосударственные пенсионные фонды
13:02 24.07.2017
В отношении Сыктывкарского Водоканала возбуждено антимонопольное дело
09:25 24.07.2017
68% жителей Коми отчитались о доходах вовремя


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus